مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: إيران استفادت من الانقسام الخليجي سياسيًا واقتصاديًا

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قالت هبه القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط من واشنطن، إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، مُعد منذ منتصف ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن إدارة ترامب كانت تسعى لتعزيز المكاسب وتعزيز العلاقات مع إسرائيل بعد المكاسب التي حققتها نتيجة تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن مصر في مقدمة الدول التي عقدت اتفاقية سلام مع إسرائيل.



وأضافت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية فشلت في حلحلة أزمة سد النهضة، وكان وزير الخزانة منخرطًا في العديد من اجتماعات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وحتى الآن لم يحدث تقدم فيما يتعلق المرحلة الثانية لسد النهضة، ويسعى وزير الخزانة الأمريكية للتوصل لحلول وسط بين التعنت الإثيوبي والمطالب السودانية.



وتابعت مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط من واشنطن، أن هناك تحقق للمصالحة القطرية، وسيكون هناك مسار للحديث أكثر حول القضية الفلسطينية وما يمكن أن تقوم به إدارة ترامب قبل رحليها لحلحلة هذه القضية.



وأردفت، أن الإدارة الأمريكية من اتفاقيات تطبيع أخرى مع إسرائيل لبعض الدول العربية والإفريقية والأسيوية تحقيق إرث لترامب تمكنه من الترشح مرة أخرى في 2024، أو ترشيح صهره كونشر، اعتمادًا على ما حققه من نجاحات في السياسة الخارجية في اتفاقات التطبيع.



وأوضحت هبه القدسي، أن المصالحة الخليجية جاءت لكون هناك تغيرات ديناميكية كبيرة في المنطقة، وإدارة ترامب رأت أن إيران استفادت من الانقسام الخليجي سياسيًا واقتصاديًا، والآن هناك 3 عوامل أدت لتسريع التسوية أولها مجيء إدارة بايدن للسلطة بعد أسبوعين، وإدارة ترامب تريد توحيد الصف الخليجي قبل رحيلها، إلى جانب التخبط الحالي بين إيران وأمريكا في ذكرى مقتل سليماني، والعالم النووي الإيراني فخري زادة.