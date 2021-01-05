مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: إيران استفادت من الانقسام الخليجي سياسيًا واقتصاديًا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت هبه القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط من واشنطن، إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، مُعد منذ منتصف ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن إدارة ترامب كانت تسعى لتعزيز المكاسب وتعزيز العلاقات مع إسرائيل بعد المكاسب التي حققتها نتيجة تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن مصر في مقدمة الدول التي عقدت اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وأضافت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية فشلت في حلحلة أزمة سد النهضة، وكان وزير الخزانة منخرطًا في العديد من اجتماعات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وحتى الآن لم يحدث تقدم فيما يتعلق المرحلة الثانية لسد النهضة، ويسعى وزير الخزانة الأمريكية للتوصل لحلول وسط بين التعنت الإثيوبي والمطالب السودانية.

وتابعت مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط من واشنطن، أن هناك تحقق للمصالحة القطرية، وسيكون هناك مسار للحديث أكثر حول القضية الفلسطينية وما يمكن أن تقوم به إدارة ترامب قبل رحليها لحلحلة هذه القضية.

وأردفت، أن الإدارة الأمريكية من اتفاقيات تطبيع أخرى مع إسرائيل لبعض الدول العربية والإفريقية والأسيوية تحقيق إرث لترامب تمكنه من الترشح مرة أخرى في 2024، أو ترشيح صهره كونشر، اعتمادًا على ما حققه من نجاحات في السياسة الخارجية في اتفاقات التطبيع.

وأوضحت هبه القدسي، أن المصالحة الخليجية جاءت لكون هناك تغيرات ديناميكية كبيرة في المنطقة، وإدارة ترامب رأت أن إيران استفادت من الانقسام الخليجي سياسيًا واقتصاديًا، والآن هناك 3 عوامل أدت لتسريع التسوية أولها مجيء إدارة بايدن للسلطة بعد أسبوعين، وإدارة ترامب تريد توحيد الصف الخليجي قبل رحيلها، إلى جانب التخبط الحالي بين إيران وأمريكا في ذكرى مقتل سليماني، والعالم النووي الإيراني فخري زادة.

أخبار تهمك

في وجود الأهلي.. موعد إنطلاق مونديال الأندية لكرة القدم

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 4 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ ساعة

سبب خلاف راموس وريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ حوالي 5 ساعات

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 10 ساعات

أول تحرك من الأهلي للرد على الأخطاء التحكيمية

منذ ساعة و 14 دقيقة

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

06:30 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

09:01 م

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

05:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى