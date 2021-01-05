الأهلي يقهر سونيديب ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على سونيديب بطل النيجر، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وشهد اللقاء ضغط من بدايته من جانب النادي الأهلي، لإحراز هدف التقدم، وكاد ريان أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 9 بعدما قام وليد سليمان بإرسال عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، ليقابلها برأسية قوية ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 13 أحرز طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأهلي، بعدما استقبل تمريرة أكثر من رائعة عن طريق وليد سليمان انفرد على إثرها بالمرمى وسدد كرة قوية على يمين حارس مرمى سونيديب لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 17 أشهر الحكم اليطاقة الحمراء في وجه كارلوس دجورام حارس مرمى سونيديب بعد تدخله العنيف على قدم أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 21 سدد وليد سليمان كرة قوية من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى القائم الأيمن إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 37 أضاف وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي، بعدما استقبل عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول وسدد كرة قوية على يسار حارس مرمى سونيديب لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 67 عزز بدر بانون من تقدم الأهلي بإحرازه الهدف الثالث للأهلي من علامة الجزاء، بعدما نفذها على يمين حارس مرمى سونيديب لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 90 أضاف محمود كهربا الهدف الرابع للأهلي، بعدما استقبل تمريرة بينية عن طريق أليو ديانج، وسدد كرة قوية على يمين حارس مرمى سونيديب لتسكن الشباك.

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