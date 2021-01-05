عماد الدين حسين: الإخوان الخاسر الأكبر من المصالحة القطرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيو عماد الدين حسين، إن ما حدث اليوم بقمة العلا في حد ذاته جيد، وللوهلة الأولى كنت متشكك في حدوث أي تقدم لكون قطر كانت تتدخل في الشأن المصري، وتدعم الإرهاب وتموله.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن عدم تهديد السيادة الوطنية للدولة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية أهم شروط المصالحة، وحال التزمت قطر بهذه البنود وتغيرت سياستها فنحن نرحب بالمصالحة مع قطر كدولة شقيقة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن ما حدث اليوم عكس المعتاد، حيث تم الإعلان عن استئناف العلاقات وطي صفحة الماضي، ولكن لن يتم الإعلان عن التفاصيل، وسيتم التفاوض خلال الفترة القادمة عن بعض الاشتراطات والمطالب، مشددًا على أن هذه المصالحة الخاسر الأكبر فيها جماعة الإخوان.

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