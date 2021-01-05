أحمد موسى: "مصر ستراقب عملية تنفيذ قطر للمطالب"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا ينتبه إلى أي أحد يهاجمه بسبب دفاعه عن مصر.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" "أنتقد قطر منذ 16 عاما، ولم أغير رأيي أبدا"، متسائلا:"هل أمير قطر سيتوقف عن دعم القنوات الإرهابية".

وتابع موسى:"مصر ستراقب عملية تنفيذ قطر للمطالب الموقع عليها في إعلان العلا، للتأكد من حسن النوايا"، مؤكدا أن النظام القطري عاني من المقاطعة العربية على مدار السنوات الماضي.

وطالب الإعلامي أحمد موسى المصريين بالثقة في بلدهم وكافة تحركاتها.

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