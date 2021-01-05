نبيل الحلفاوي يطالب بنزول قفشة وسعد في مباراة الأهلي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان نيبل الحلفاوي تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تخص مباراة النادي الأهلي.

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "ريح أساسيين بقى ونزل الصاعدين اللي في القايمة وجهز قفشة وسعد".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي، دائما ما يثير الجدل من خلال تحمسه لمباريات كرة القدم، وتعصبه للنادي الأهلي وذلك من خلال تغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

والجدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي أعلن سابقا عن سبب عن مشاركته في أعمال فنية في ظل فترة فيروس كورونا قائلا: عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي الشتاء لما نشوف آخرتها.. لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر القادم في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم.. ربنا يعديهم على خير"."

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