النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أجرى النائب مصطفى النفيلي، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل مستشفى حميات طوخ، بمحافظة القليوبية، لبحث وتوفير المستلزمات الناقصه بها والإحتياجات الضروريه لمواجهة أزمة كورونا.

وقال النائب مصطفى النفيلي، إن ذلك يأتي ذلك في إطار العمل المجتمعي والإهتمام بصحة أهالي مركز طوخ، مشيرًا إلى أن صحة المواطنين تأتي في مقدمة اهتماماته وخاصة في ظل أزمة وباء كورونا التي تحتاج إلى تكاتف الجميع للعبور بتلك الأزمة.

وأضاف النفيلي، أنه تضامنا مع الحالات المصابة بفيروس كورونا نرجو التواصل معنا عبر الارقام الأتية 01013616169
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النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا
النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا
النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا
النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا
النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا
النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا
النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا
النفيلي يجرى جولة بحميات طوخ ويخصص أرقام لمرضى كورونا

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