إصابة المنشد الديني مصطفى عاطف بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الداعية فايزة أبو زيد، عن إصابه المنشد الديني مصطفى عاطف بفيروس كورون، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت قائله: "السلام عليكم ورحمه الله ادعوا لابنى العزيز الغالى ابن أختى وحبيبتى مصطفى عاطف، بالشفاء العاجل أصيب بكورونا".

مصطفى عاطف هو منشد ديني واشتهر ببعض الإنشادات الدينية التي لمست قلوب الجمهور وهو يعد أصغر عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني، صاحب "قمر سيدنا النبي" و"صليت عليه" و"من مكة للمدينة"،وأصبح مصطفى عاطف إمامًا لمساجد مصر الكبرى منها: مسجد الرحمن الرحيم، ومسجد المشير طنطاوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أول تحرك من الأهلي للرد على الأخطاء التحكيمية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

سبب خلاف راموس وريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 6 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 4 ساعات

في وجود الأهلي.. موعد إنطلاق مونديال الأندية لكرة القدم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المنشد مصطفى عاطف في ضيافة مستشفى "بهية" (صور)

مصطفي عاطف يتحدث عن زيارته لـ"بهية" (فيديو)

مصطفى عاطف يؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد المشير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

06:30 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

09:01 م

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

05:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى