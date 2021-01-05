إصابة المنشد الديني مصطفى عاطف بكورونا

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أعلنت الداعية فايزة أبو زيد، عن إصابه المنشد الديني مصطفى عاطف بفيروس كورون، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت قائله: "السلام عليكم ورحمه الله ادعوا لابنى العزيز الغالى ابن أختى وحبيبتى مصطفى عاطف، بالشفاء العاجل أصيب بكورونا".



مصطفى عاطف هو منشد ديني واشتهر ببعض الإنشادات الدينية التي لمست قلوب الجمهور وهو يعد أصغر عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني، صاحب "قمر سيدنا النبي" و"صليت عليه" و"من مكة للمدينة"،وأصبح مصطفى عاطف إمامًا لمساجد مصر الكبرى منها: مسجد الرحمن الرحيم، ومسجد المشير طنطاوي.