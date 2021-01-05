في الذكرى الخامسة لوفاته.. تعرف على قصة زواج ممدوح عبدالعليم من الإعلامية شافكي المنيري

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان القدير ممدوح عبدالعليم الذي رحل عن عالمنا عام 2016 بعد مسيرة فنية حافلة رسخت أسمه في أذهان وقلوب محبيه.

وتزامناً مع تلك المناسبة يكشف لكم "الفجر الفني" قصة زواج ممدوح عبدالعليم من الإعلامية شافكي المنيري.

قال الفنان الراحل ممدوح عبد العليم في إحدى لقاءاته التليفزيونية أنه تعرف على زوجته الإعلامية شافكي المنيري في لندن أثناء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحليمة" بعد أن تواصلت معه ليكون ضيفها في حلقة آنذاك تٌصور في لندن، وسافر ممدوح وقابلها وبدأت قصة الحب التي استمرت حتى وفاته، وأثمرت عن ابنته الوحيدة "هنا". 

والجدير ذكره أن ممدوح عبدالعليم قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي حظيت بإشادة الجمهور أبرز تلك الأعمال هي "رفيع بك العزايزي" في مسلسل "الضوء الشارد"، ولا يمكن أن ننسى دور "علي البدري" في مسلسل ليالي الحلمية، لا يمكن ألا يفتنك لأداء ممدوح عبد العليم في شخصية "حربي" في رائعة بهاء طاهر "خالتي صفية والدير".

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