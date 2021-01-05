تعرف على تطورات حالة عبلة الكحلاوي عقب دخولها المستشفى

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كشفت ابنة الداعية الإسلامية، عبلة الكحلاوي عن تطورات حالة والدتها الصحية وذلك عقب نقلها للمستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية.



واستقرت حالة "الكحلاوي" حسب حديث ابنتها وتتواجد الدكتورة عبلة الكحلاوي الآن في أحد المستشفيات، لإتمام علاجها.



يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي درست في جامعة الأزهر، من خلال كلية الدراسات الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية وتخصصت في الفقه المقارن ثم حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر عام 1979.

