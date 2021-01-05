أشرف عطية يلتقي بالمدير التنفيذى لحياة كريمة بأسوان

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور ولاء جاد المدير التنفيذى لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام حيث تناول اللقاء الجهود المبذولة من المحافظة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة.





وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن المبادرة الرئاسية تشمل 13 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280،7 مليون جنيه حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع إستهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة بإستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف،





لافتًا إلى أنه بالتوازى جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ ٥٣ مشروع بإعتمادات ١٩٨ مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجًا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة،





وأضاف محافظ أسوان بأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية مصرية والتى تضم 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي وذلك التعاون مع المجتمع المدنى وتشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية ومستوى الخدمات، فضلًا عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مما سيساهم في تغيير وجه الحياه وتحسين مستوى معيشة حوالى 893،5 ألف نسمة من أهالى المركزين بما يوازى ثلثي سكان المحافظة.