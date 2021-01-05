أول تحرك من الأهلي للرد على الأخطاء التحكيمية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمد سامي
بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في إتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من المجاملات التحكيمية لصالح المنافسين، في بداية الدوري المصري الممتاز.

واستقر محمود الخطيب على اللجوء إلى إتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بعدما تعرض فريق الزمالك لمجاملة تحكيمية واضحة ضد إنبي.

وتعمل إدارة الأهلي على تجميع كل اللقطات التحكيمية بالفيديو، التى بها أخطاء للمنافسين وتحديدًا الزمالك أو بيراميدز، من اجل إرساله إلى إتحاد الكرة.

وكان محمد الصباحي حكم مباراة الزمالك وإنبي، تغاضي عن احتساب ضربتين جزاء للفريق البترولي خلال اللقاء، الأولي على إمام عاشور في الشوط الأول، والثانية على طارق حامد في الشوط الثاني.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، من أربع مباريات، بينما الزمالك في المركز الثالث بنفس الرصيد.

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