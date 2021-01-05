علامات في الجسد.. أعراض جديدة لفيروس كورونا للأطفال

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في ظل أزمة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت أعراض جديدة على الأطفال، كظهور علامات وبقع في الجسد.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الأعراض الجديدة لكورونا التي تظهر على الأطفال .



أعراض جديدة لكورونا:

تداولت معلومات بشأن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا على الأطفال، كوجود بقع وعلامات في الجسد حسب صحيفة "ذا صن".



وتروي قصة فتاة كادت أن تموت بعد أن اعتقدت والدتها أن لديها جدري مائي، حيث تبين أنها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، موضحةً أنها كانت تعاني من البقع ودرجة حرارة مرتفعة وصلت إلى 39.9 درجة وقيء وأمضت طوال الليل تبكي من الألم لذلك أعتقدت والدتها أنها تعاني من جداري مائي سبب ظهور تلك البقع في جسدها ولكن عندما ذهبت إلى المستشفى تبين أنها مصابة بكورونا.



وبعد إدخالها إلى المستشفى بقيت في الغيبوبة لمدة يومين وتبين أنها كانت مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين ولكن بدون أعراض وفجأة بدأ أن يظهر عليها بقع في الجسم كانت رد فعل لفيروس كورونا .



إصابات الأطفال بكورونا:

ولم تكن هناك إصابات بالغة بين الأطفال، حيث تقول وزارة الصحة والسكان، إن النسبة لأقل من 5 سنوات بالفيروس بلغت 0،44% من إجمالي الإصابات.



أما للأطفال (5-9 سنوات) فبلغت 0،53% من إجمالي الإصابات في مصر.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.