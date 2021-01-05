العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك الأردني سفيرا لدى مصر

أدى أمجد العضايلة اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتم تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية لدى مصر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العضايلة سيشغل كذلك منصب المندوب الدائم للملكة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيساوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

ولد العضايلة في مدينة الكرك جنوبي البلاد عام 1962، وشغل منصب وزير دولة لشؤون الإعلام في حكومة عمر الرزاز، واستمر فيه حتى أكتوبر الماضي.

بدأ حياته العملية في وزارة الإعلام، وتدرج في المناصب إلى أن تم انتدابه للعمل في الديوان الملكي الهاشمي عام 1989، وأصبح مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان حتى سبتمبر 2008.

وتم تعيينه مستشارا للملك لشؤون الإعلام والاتصال برتبة وراتب وزير، وهو متزوج وأب لـ4 أبناء.