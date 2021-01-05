رئيس حي عين شمس: تحرير 564 محضر عدم ارتداء كمامة من بينهم موظفي الديوان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قام رئيس حي عين شمس اللواء ماهر كامل هاشم وبمعاونة العميد عصام محمد أحمد لطفي قائد شرطة المرافق والرائد عمرو عزت الخطيب بجولة مفاجئه في شوارع عين شمس، لمتابعه تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصه بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازيه وارتداء الكمامات الواقيه داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات.

وأوضح اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، بأن الحملة أسفرت عن تحرير 239 محضر عدم إرتداء كمامة، بالإضافة إلى 305 محضر أمس الإثنين، ليصل عددهم إلى 544 محضر حتى الآن.

وتابع رئيس حي عين شمس، بأنه تم تحرير 11 محضر لموظفين يعملون بديوان الحي، و9 آخرين للمواطنين المترددين على الحي.
رئيس حي عين شمس: تحرير 564 محضر عدم ارتداء كمامة من بينهم موظفي الديوان
رئيس حي عين شمس: تحرير 564 محضر عدم ارتداء كمامة من بينهم موظفي الديوان
رئيس حي عين شمس: تحرير 564 محضر عدم ارتداء كمامة من بينهم موظفي الديوان
رئيس حي عين شمس: تحرير 564 محضر عدم ارتداء كمامة من بينهم موظفي الديوان
رئيس حي عين شمس: تحرير 564 محضر عدم ارتداء كمامة من بينهم موظفي الديوان
رئيس حي عين شمس: تحرير 564 محضر عدم ارتداء كمامة من بينهم موظفي الديوان

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