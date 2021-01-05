الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

تقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وعلى رأسهم الأستاذ عبد الحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بخالص التهاني الى الحبر الجليل نيافة الانبا مارك اسقف كنائس باريس وشمال فرنسا والى الأب الجليل الدكتور جرجس لوقا راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشاتني مالبري والاب الجليل يوسف اسطفانوس وشعب الكنيسة الأشقاء الاحباب.

 

 وجاء في نص التهنئة :"بكل الفرح والسرور والمحبة يتقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بخالص التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام والذى كان مولده بشرة خير وسلام للإنسانية جمعاء ورسالة حق لارساء العدل والمساواة ونشر المحبة والسلام ونتقدم إلى كافة شعب الكنيسة الشقيق بخالص التهاني بهذه المناسبة العظيمة داعين الله سبحانة وتعالي ان يكون العام الجديد عام خير وبركة".

 

وتابع:"وسيظل التاريخ دوما يسجل بحروف من نور المواقف الوطنية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحفاظ على الوطن والدفاع عنه برعاية الانبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومصر قوية بوحدة شعبها العظيم من خلال وحدة الهلال مع الصليب النسيج الوطني الواحد وتحيا مصر بشرفاء الوطن مع خالص تمنياتنا لوطننا الحبيب بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وكل عام وانتم بخير".

الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد (صور)
الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد (صور)
الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد (صور)
الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد (صور)
الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد (صور)
الجالية المصرية في فرنسا تقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد (صور)

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فرنسا عيد الميلاد المجيد عبد الحميد نقريش الجالية المصرية في فرنسا

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