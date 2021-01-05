إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الزقازيق (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
سمر السيد



أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بإشراف الدكتور عبدالكريم العراقي مدير المستشفى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل للمرة الأولي بأول الشهر الثامن.

وأوضحت أن الأم كانت مصابة بإرتفاع بضغط الدم وبفيروس كورونا الذي أدى لتدهور حالتها الصحية واحتجازها بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي وعلى الفور تم اتخاذ قرار الولادة لإنقاذ الأم والطفل وخرجت الأم لمتابعة حالتها وأستكمال خريطة علاجها بالرعاية وتم تسليم الطفلة لمحضن المستشفى وتم إجراء الفحص عليها من قبل أطباء الأطفال الذين أكدوا عدم حاجتها للحجز بالمحضن وتم تسليمها لوالدها سليمة معافاة.

ضم الفري الطبي الذي أجرى العملية كل من " الدكتور أحمد عثمان أستشاري ورئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفى والدكتور ممتاز سليمان أخصائي النسا والتوليد والدكتورة حنان عبدالوهاب نائب النسا والتوليد والدكتور عبدالله الباز نائب التخدير والدكتور محمد عباس نائب التخدير والدكتورة ليلى ابراهيم أخصائي الأطفال والدكتورة منار يوسف نائب الأطفال وهند إبراهيم وزينب أحمد عبدالرحمن تمريض العمليات وجيهان على وشيرين عبدالعزيز الفنيين بالقسم".
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الزقازيق (صور)
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الزقازيق (صور)
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الزقازيق (صور)
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الزقازيق (صور)
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الزقازيق (صور)
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الزقازيق (صور)

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