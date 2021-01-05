تعرف على مميزات تخفيض أسعار الطيران الداخلي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في ضوء قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، ما ينعكس على تنشيط السياحة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية.

١. تلقى مجلس الوزراء، إخطارًا بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي، والتي تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021. 

٢. تأتي المبادرة ضمن آليات قطاعي السياحة والطيران لدفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية.​

٣. تهدف مبادرة "شتي في مصر" إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.

٤. وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد.

٥. تطلق غرفة المنشآت الفندقية، حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمبادرة مع منتصف شهر يناير الجاري، لتعريف المصريين بالمبادرة والفنادق المشاركة بها.

وتقوم غرفة المنشآت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

وتنطلق مبادرة "شتي في مصر"، خلال شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع، على أن تشمل فنادق الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، حيث تطلق الغرفة حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمبادرة مع منتصف شهر يناير الجاري، لتعريف المصريين بالمبادرة والفنادق المشاركة بها.

وترسل غرفة المنشآت الفندقية، قائمة بالفنادق المشاركة بالمبادرة إلى غرفة شركات السياحة، لاستقبال العملاء الراغبين في الرحلات.

وحددت الغرفة سعر الليلة السياحية للفنادق الراغبة في المشاركة في المبادرة أن تتراوح ما بين 600 و1600 للغرفة المزدوجة.

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد، على النحو التالي؛ من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

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