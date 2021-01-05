عقب تعليمات مجلس الوزراء.. حملة مكثفة داخل أسواق الإسكندرية



وشدد علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية لتطبيق تلك القرارات.



وفي هذا الصدد؛ واصلت أحياء الإسكندرية بتواجد جميع الجهات المعنية حملاتها المكبرة للتأكد من مدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.



وأسفرت تلك الحملات؛ بحي الجمرك عن تحرير ٤٩ محضر مخالف وغلق 5 منشأت متنوعة، وتغريم ٤٤ مواطن لعدم إرتداء الكمامات.



وأسفرت بحي المنتزة أول عن تحصيل غرامات بقدر 20 ألف جنية.



وشن حي شرق حملة في الساعات الأولي من اليوم أسفرت عن غلق ٤ محال وغرامات مالية تقدر 7750 جنية، كما شن حملة أخرى أسفرت عن تحصيل 23 ألف غرامات مالية، وغلق 3 منشآت مخالفة.



وفي حي المنتزة ثان أسفرت الحملات عن تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 7 منشآت مخالفة لعدم الإلتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية، وتحصيل غرامات فورية بإجمالي 10750 جنيها.



وفي حي العامرية ثان تم تحرير 11 مخالفة وتطبيق الغرامات المقررة.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي تكثيف الحملات اليومية علي مستوي الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحلات والمواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.