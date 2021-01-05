في وجود الأهلي.. موعد إنطلاق مونديال الأندية لكرة القدم

يتأهب عشاق القلعة الحمراء لظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية النسخة الحالية المقرر لها في قطر.





ومن المقرر أن تنطلق أحداث بطولة كأس العالم للأندية 2020 يوم الإثنين الموافق الأول من شهر فبراير المقبل، وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.





وتقام أول مباراة في بطولة كأس العالم للأندية، بين الدحيل القطري وأوكلاند سيتي، يوم الأول من شهر فبراير في افتتاح المسابقة.





ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ربع نهائي المونديال، وسيتم تحديد منافسه من خلال القرعة.





وكان الأهلي تأهل إلى اللعب في كأس العالم للأندية بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.