فيروس كورونا يضرب يوفنتوس قبل مواجهة ميلان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة لاعبه خوان كوادرادو بفيروس كورونا ليصبح ثاني لاعب في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يصاب بالعدوى هذا الأسبوع.

ويخضع المدافع البرازيلي أليكس ساندرو بالفعل للعزل الذاتي بعد إصابته بالفيروس يوم الاثنين وتم تأكيد إصابة كوادرادو بعد أحدث جولة من الفحوصات.  

وقال يوفنتوس "خلال الفحوصات التي يجريها النادي تبعا للبروتوكولات الصحية جاءت نتيجة خوان كوادرادو إيجابية لفيروس كوفيد-19. تم وضع اللاعب بالفعل في العزل الذاتي ولا يعاني من أي أعراض".  

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان غدا الأربعاء حيث يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو لتضييق فارق الـ10 نقاط التي تفصله عن متصدر الدوري.  

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