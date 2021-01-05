إصابة مدير مركز الكبد بكفر الشيخ بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

أصيب الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد بكفر الشيخ، بفيروس كورونا المستجد، وقد تم عزله علي الفور عقب ثبوت إيجابية تحاليله علي أن ينوب نائبه مكانه حتي يتعافي ويعود لعمله مرة أخري.

وفي وقت سابق اليوم، فقد توفيت ميرفت الشوادفي، رئيسة التمريض بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفرالشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من نقلها لقسم العزل بذات المستشفي التي تعمل بها، ولكن سرعان ما تدهورت حالتها وتوفيت بالوباء القاتل.

فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

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