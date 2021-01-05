"أصعب 5 سنين علينا".. شافكي المنيري تحيي الذكرى الخامسة لرحيل زوجها ممدوح عبدالعليم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أحييت الإعلامية شافكي المنيري الذكرى الخامسة لرحيل زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

وتحدثت المنيري عن رحيله في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" ، وقالت :أول سنة ونص بعد رحيله كانت الدنيا عبارة عن ستارة ضلمة نزلت قدامنا ، ممدوح رحل في صمت لطيف ، رحل وهو في صحة جيدة ومبسوط وسعيد ومحقق نجاح وبيعمل رياضة .. ولم تستغرق اللحظة الأخيرة سوى ثواني.

وتابعت قولها : السنوات الخمس الماضية، كانت صعبة للغاية، لكنها كانت بمثابة تحدي لها ولابنتها في التمسك بالحياة السعيدة التي أرادها لهما، قائلة: "كانوا أصعب 5 سنين علينا كعيلة بس نجحنا في تخطي ده.. بنتي اتخرجت من أكبر جامعات إنجلترا وبتحضر ماجيستير رغم صغر سنها، كان تحدي إنك تفضلي محافظة على البيت والحياة زي ما كان هو عايز، الحمد لله النهاردة بنحتفي بيه بإننا مازلنا كويسين".

وأنهت حديثها وكتبت :"أنا زي أي ست بتفقد زوجها، لكن غيّرت الفقد لحالة، وكأنني ببعتله رسايل بشكل غير مباشر، وبدأتها بالكتاب اللي كتبته عنه أيام في بيت المحترم لأن ممدوح كان فنان جميل الناس كانت بتعشقه بس يمكن ميعرفوش قد إيه كان جميل وإنسان وزوج طيب وأب رائع، وده وثّقته في الكتاب، عشان تكمل الصورة الحلوة ليه قدام الناس".

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