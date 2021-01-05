أحمد موسى للمصريين: ثقوا في بلدكم وقراراتها وتحركاتها

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قال الإعلامي، أحمد موسى، إن جانب كبير من الشعب المصري غير سعيد بموافقة مصر على المصالحة الخليجية مع الدولة القطرية.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "الناس مش سعيدة، وأقول للمصريين ثقوا في بلدكم وقراراتها وتحركاتها".



وأشار إلى أن الحذر مطلوب في تعاملنا خلال المرحلة المقبلة ومتابعة الموقف القطري وطريقة تعامله مع القضايا المصرية، موضحًا أن النظام القطري عانى من المقاطعة المصرية والعربية ولجأ إلى الأمريكان من أجل تحقيق المصالحة.



وأكد أنه لا تنازل عن المطالب المصرية والتي جاءت في مبادئ إعلان العلا، لافتًا إلى أن الخطاب الإعلامي القطري تغير في تعامله مع السعودية. كما وجه الشكر إلى دولة الكويت لقيامها برعاية تحقيق هذه المصالحة.





