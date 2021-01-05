الأوليمبي يواصل التدريبات استعداداً لمواجهة المنصورة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
شادي محمد
واصل لاعبي الفريق الأول بنادي الأوليمبي التدريبات بقيادة المدير الفني أحمد ساري وذلك استعداداً لمواجهة نادي المنصورة في إطار فعاليات الأسبوع السابع من القسم الثاني مجموعة بحري.

وشهد المران تركيز كبير من جانب لاعبي الفريق السكندري لحصد الثلاث نقاط من المباراة القادمة، ليستمر في تقديم نتائج إيجابية هذا الموسم وتصحيح أخطاء الموسم الماضي.

ويحتل نادي الأوليمبي المركز الثاني في سباق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعهم خلال 6 مباريات بفارق نقطتين عن المتصدر نادي أبو قير للأسمدة، بينما يحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 6 مباريات أيضاً.

وحصل الأوليمبي على نقطة غالية الجولة الماضية بعد تعادله مع بلدية المحلة في عقر داره، وتعادل نادي المنصورة أيضاً أمام نادي الحمام في الأسبوع الماضي.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب "عز الدين يعقوب" معقل فريق الأوليمبي.

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