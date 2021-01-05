بعد قمة العلا والمصالحة.. وزير المالية القطري يصل القاهرة بطائرة خاصة

بعد قمة العلا والمصالحة، وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ علي العمادي وزير المالية القطري، والوفد المرافق له ، قادما من قطر على طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطائرة الخاصة القطرية، وصلت وعليها وزير المالية القطري، يرافقه وفد يضم 9 ركاب، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية بالقاهرة.

وأوضحت المصادر أن الوفد القطري يغادر القاهرة مساء اليوم عقب انتهاء إحدى الفعاليات التي يحضرها اليوم.

وأضافت المصادر المطلعة أن الطائرة حاصلة على تصريح بالهبوط بالمطار، وعبرت الأجواء السعودية بعد فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، وفور هبوطها مطار القاهرة الدولي انتظرت بموقع رقم 14 على مدرج المطار، وتم إنهاء إجراءات الوفد وخروجه من المطار.

وبحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، فإن وزير المالية القطري ة سيشارك خلال زيارته لمصر فى افتتاح فندق على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة قطرية.

ويعد وزير المالية القطري أول مسؤول وطائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية منذ أزمة مقاطعة الرباعى العربي لقطر منتصف عام 2017.