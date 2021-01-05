محافظ كفر الشيخ: بدء مشروع "فرصة" لسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلى

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني لمستفيدي تكافل وكرامة، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمساعدتهم في خلق أنشطة مستدامة تساهم في رفع مستوى معيشتهم، وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي لتخفيف الأعباء عن الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المصري.



أوضح نورالدين، ان المبادرة تأتى في إطار خطة " برنامج فرصة " لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وادوات الانتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.



مشيرًا إلى يعتمد البرنامج منهجية تأسيس بيئة متكاملة للتمكين الاقتصادي تركز على تعديل السلوك وتحفيز وتشجيع الافراد على العمل والإنتاج والتدريب على ثقافة العمل وتزويدهم بالمهارات والحرف والوظائف وأدوات الإنتاج الجماعي والفردي، ويركز على الشق الإنتاجي وتأسيس سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية والحرف اليدوية، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة،بالاضافة الى الانتقال بأكبر عدد منهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاستقلالية المالية والانخراط في عمل مجزي ومستدام يرقى بالشخص ويسمح له بالمساهمة في زيادة الناتج القومي الإجمالي.



وأضاف السيد مسلم، أنه تم توزيع 120 دجاجه بياضة للأسر، وتم توفير البطاريات اللازمة للتربية والعلف، والاشراف من قبل مديرية الزراعة على الدواجن وتقديم رعاية طبية مباشرة للدواجن حيث تلتزم المديرية بشراء البيض من الافراد والتوزيع بمعرفتها وصرف المقابل المادي للبيض يوميًا، موضحًا انه تم توزيع 300 مشروع والبدء فيهم بمركزي الحامول وبلطيم.



يذكر أن مشروع " فرصة " لـسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة، لتحسين أحوال المعيشة لـ 620 أسرة مستفيدة، والمشروع عبارة عن تكوين شبكة من المتخصصين في تربية دجاج بياض بهدف إنتاج البيض، وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 الف جنيه يتم توفيرها لكل اسرة في شكل قرض حسن دوار بدون فوائد.