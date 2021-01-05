كرة نسائية.. صيد المحلة يفوز على دلفى ودجلة على الترام بهدفين دون رد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
إسلام عودى
فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادى صيد المحلة على دلفى بهدفين مقابل لا شئ فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب المدينة الشبابية بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى الممتاز . 

أدرن اللقاء طاقم المحكمات بقيادة نور سمير ومساعديها مى حسن وتقى محمود . 

سجلت فريدة شرف لاعبة صيد المحلة هدفى المباراة  فى الدقيقتين 70 ، 90 على الترتيب . 

وبذلك يرتفع رصيد صيد المحلة إلى ثلاث نقاط ويحتل المركز العاشر فى جدول المسابقة بينما يأتى  دلفى فى المركز الحادى عشر بلا رصيد من النقاط . 

وفى نفس الجولة فاز وادى دجلة على الترام فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير بهدفين دون رد أيضاً  . 

أدرن  المباراة طاقم المحكمات بقيادة أسماء نصار ومساعديها سارة حمدى ، سماح حشاد . 

سجلت ميرهان حسن لاعبة دجلة هدفى فريقها فى الدقيقتين  57 ، 81 على الترتيب . 

وبذلك يرتفع رصيد وادى دجلة إلى 6 نقاط ويصعد للمركز الثالث بينما يأتى الترام فى المركز الثانى عشر بلا نقاط .

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