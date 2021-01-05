الملحن تامر علي يتعاقد مع "نجوم ريكوردز" لألبوم غنائي له

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


تعاقد الملحن تامر علي مع المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الاستاذه هاله حجازي ومدير شركه نجوم ريكوردز ياسر خليل .

حيث من المقرر طرح ألبومه خلال الفترة المقبلة، وسيضم الألبوم ما بين 8 إلي 10 أغنيات ويضم أشكال موسيقية مختلفة.

‎ووقع تامر علي عقد الألبوم مع هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، مدير شركة نجوم ريكوردز.


تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر إن تامر علي يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.

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