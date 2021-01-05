اقتصادي: مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي ستوفر العملة الصعبة للدولة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

أكد الدكتور عماد الصديق، الخبير الاقتصادي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة يضع مصر على الطريق الصحيح من أجل تطوير منظومة النقل في مصر.

وقال "الصديق"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، إن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيوفر العملة الصعبة؛ علاوة على تخفيض تكلفة التشغيل للمواطنين، موضحًا أن مصر أصبحت تمتلك الكثير من حقول الغاز الطبيعي؛ الأمر الذي يمكنها من استخدام الطاقة البديلة بدلا من استيراد المحروقات من الخارج خاصة البنزين، الذي يؤدي بدوره إلى استنزاف العملة الصعبة التي تستخدمها مصر في استيراد السلع الاستراتيجية.

وأضاف الخبير الاقتصادي عماد الصديق، أن هذا المعرض هو خطوة البداية وليست النهائية نحو دعم صناعة السيارات في مصر، لا سيما وأن هذا الدعم سيسهم بدوره في تنشيط مبيعات السيارات وسيدفع المواطنين للتحويل إلى الغاز.

وأوضح أن المبادرة تُعد بمثابة نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة والتي تضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن توفر تمويل لتحويل المركبات لـ"غاز" ساهم في إزالة أهم عقبة أمام صاحب المركبة المحولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ولفت إلى أن هذه المبادرة ستكون خطوة مهمة في دعم صناعة السيارات في مصر، خاصة وأن هذا الدعم سيسهم بدوره في تنشيط مبيعات السيارات ودفع المواطنين للتحويل إلى الغاز.

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