السيارات الكهربائية في النرويج ترتفع لمستوى قياسي في 2020

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات جديدة اليوم الثلاثاء أن مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج تجاوزت تلك التي تعمل بمحركات البنزين والديزل والوقود الهجين للمرة الأولى.

وقال اتحاد الطرق النرويجي إن المركبات الكربائية شكلت 54.3% من كل السيارات الجديدة التي بيعت في البلد الاسكندنافي في 2020، وهو مستوى قياسي عالمي، ارتفاعا من 42.4 بالمئة في 2019 ومن واحد بالمئة فقط قبل عشر سنوات.

ومع سعيها لأن تصبح أول دولة تنهي مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل يحلول 2025، تعفي النرويج، وهي منتج للنفط، المركبات الكهربائية من الضرائب التي تفرض على تلك التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

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