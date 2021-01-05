هريدي: دعوة مصر للمشاركة في القمة الخليجية تأكيد على توافق دول الرباعي العربي (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مشاركة مصر في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس الرؤية المشتركة بين الرباعي العربي (الإمارات والسعودية والبحرين) مع مصر، مشيرا إلى الخلافات الخليجية الخليجية والمصرية مع قطر بدأت في العلن في يونيو 2017.

وانطلقت القمة الخليجية الـ 41، فى مدينة العُلا شمال غربى السعودية، اليوم،الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث المصالحة الخليجية وإنهاء الخلافات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لقناة "الغد"، أن دعوة مصر لحضور القمة الخليجية لافتة كريمة من المملكة العربية السعودية، موضحا أن حضور مصر القمة يؤكد مدى الترابط والتلاحم بين مصر ودول الرباعي الخليجي وموافقة مصر على دعوة الكويت في طريق المصالحة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر دائما تؤيد وترحب بالعمل الخليجي المشترك وتعزيز العمل والجفاظ هعلى سياسات الأمن القومي العربي، مبينا أن قمة"العلا" اليوم كانت أنظار العالم متجهة لها.

وتمنى هريدي، أن تخلص القمة بقرارات قوية تؤكد الاستمرراية في العمل والتعاون الخليجي الخليجي وعودة الوفاق وأنه تستمر بعد الانتهاء من الخلافات مع تصويب قطر سياستها في التعامل مع دول الخليج ومصر.

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