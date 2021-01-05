هريدي: دعوة مصر للمشاركة في القمة الخليجية تأكيد على توافق دول الرباعي العربي (فيديو)

هريدي: دعوة مصر للمشاركة في القمة الخليجية تأكيد على توافق دول الرباعي العربي (فيديو)
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:41 م
شيماء حسن
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مشاركة مصر في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس الرؤية المشتركة بين الرباعي العربي (الإمارات والسعودية والبحرين) مع مصر، مشيرا إلى الخلافات الخليجية الخليجية والمصرية مع قطر بدأت في العلن في يونيو 2017.
وانطلقت القمة الخليجية الـ 41، فى مدينة العُلا شمال غربى السعودية، اليوم،الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث المصالحة الخليجية وإنهاء الخلافات.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لقناة "الغد"، أن دعوة مصر لحضور القمة الخليجية لافتة كريمة من المملكة العربية السعودية، موضحا أن حضور مصر القمة يؤكد مدى الترابط والتلاحم بين مصر ودول الرباعي الخليجي وموافقة مصر على دعوة الكويت في طريق المصالحة.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر دائما تؤيد وترحب بالعمل الخليجي المشترك وتعزيز العمل والجفاظ هعلى سياسات الأمن القومي العربي، مبينا أن قمة"العلا" اليوم كانت أنظار العالم متجهة لها.
وتمنى هريدي، أن تخلص القمة بقرارات قوية تؤكد الاستمرراية في العمل والتعاون الخليجي الخليجي وعودة الوفاق وأنه تستمر بعد الانتهاء من الخلافات مع تصويب قطر سياستها في التعامل مع دول الخليج ومصر.
وانطلقت القمة الخليجية الـ 41، فى مدينة العُلا شمال غربى السعودية، اليوم،الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث المصالحة الخليجية وإنهاء الخلافات.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لقناة "الغد"، أن دعوة مصر لحضور القمة الخليجية لافتة كريمة من المملكة العربية السعودية، موضحا أن حضور مصر القمة يؤكد مدى الترابط والتلاحم بين مصر ودول الرباعي الخليجي وموافقة مصر على دعوة الكويت في طريق المصالحة.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر دائما تؤيد وترحب بالعمل الخليجي المشترك وتعزيز العمل والجفاظ هعلى سياسات الأمن القومي العربي، مبينا أن قمة"العلا" اليوم كانت أنظار العالم متجهة لها.
وتمنى هريدي، أن تخلص القمة بقرارات قوية تؤكد الاستمرراية في العمل والتعاون الخليجي الخليجي وعودة الوفاق وأنه تستمر بعد الانتهاء من الخلافات مع تصويب قطر سياستها في التعامل مع دول الخليج ومصر.