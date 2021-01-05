أحمد موسى بعد توقيع المصالحة الخليجية: "وإن عدتم عدنا"

Advertisements

علق الإعلامي أحمد موسى، على توقيع مصر لإعلان العلا لتحقيق المصالحة الخليجية مع الدولة القطرية.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "إن عدتم عدنا، ولكن موقفي مش هيتغير وبهاجم قطر من 2005 لن أغير موقفي وقناعاتي تجاه النظام القطري".



وأضاف "هل تميم ونظامه عايزين فعلا مصالحة حقيقة طيب ايه اللي جاي، هل باعنا دم الشهداء وتنازلنا عن حاجة"، مؤكدًا أن مصر لم تتنازل عن أي شيء من مبادئها.



وأشار إلى أن إعلان العلا شمل مطالب الدول العربية الأربعة الـ13 ولم يتم التنازل عنها، موضحًا أن المطالب العربية الـ13 الموجودة داخل إعلان العلا ترضي جميع الشعوب العربية.



وأكد أنه لم يتم السماح لأي دولة عربية أن تتدخل في شأن أي دولة اعتبارا من اليوم، لافتًا إلى أن حاكم قطر وقع على اتفاقية تلزمه بعدم التدخل في شون الدول العربية ومصر من ضمن هذه الدول.



وتابع أن إعلان العلا يتضمن بحث ملفات العناصر الإرهابية وكيفية التعامل معها، مشددًا أن قطر عليها التزامات أمام الدول العربية بعد توقيع اتفاقية العلا.