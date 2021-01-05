وفاة أستاذ بحاسبات ومعلومات كفر الشيخ بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

توفي الدكتور أسامة ابوزيد، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله لقسم العزل قبل أيام ولكن سرعان ما تدهورت حالته وتوفي متأثرا بالإصابة.

فيما قامت جامعة كفر الشيخ بنعيه علي صفحة الكلية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" ومقدمة خالص التعازي لأسرته.

كما توفيت الدكتورة رحاب سامي، مدرس الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، السبت الماضي، لكن سرعان ما تدهورت صحتها ووافتها المنية.

كما توفي الدكتور السيد الخضير، مدرس الإعلام التربوي بكفرالشيخ، الجمعة الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وعزله بمستشفى قلين المركزي، لكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية، حتى وافته المنية.

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