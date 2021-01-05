جهاز المنتخب يتابع مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد زويد
حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري على حضور مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري المدير الفني، والجهاز المعاون، طارق مصطفى وسيد معوض، وأيمن طاهر، لمتابعة لاعبي بيراميدز استعدادا للمرحلة من مراحل الإعداد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في شهر مارس المقبل بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من بيراميدز على إيقاف محمود وادي 8 مباريات

منذ نصف ساعة

سبب خلاف راموس وريال مدريد

منذ نصف ساعة

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يبحث عن بديل مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

رئيس برشلونة المحتمل يقدم عرضًا ضخمًا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 8 ساعات

خزينة الأهلي تنتعش بـ 65 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

05:20 م

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

06:02 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى