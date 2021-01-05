سبب خلاف راموس وريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني اتخذ موقفًا صارمًا في مفاوضات التجديد عقد نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده مع الملكي في الصيف المقبل.









وأشار برنامج كواترو الإسباني إلى أن تقارير صحفية إسبانية كانت قد أكدت أن راموس قرر مناقشة العروض الأخرى المقدمة له خاصة الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.









وأفاد البرنامج الإسباني بأن الاختلاف بين راموس ومسئولي ريال مدريد على الراتب السنوي وذلك بعد أن اتفق الطرفان على عقد لمدة موسمين.









وأكد البرنامج الإسباني أن راموس يرغب في الحصول على نفس راتبه الحالي والذي يبلغ 12 مليون يورو لكن مسئولو الملكي يطلبون تخفيضه بنسبة 10% للتكيف مع الظروف الإقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا.









وألمح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يعتقد أن راموس سيوافق في النهاية على التجديد لأنه من الصعب إيجاد نادي أوروبي يفي بشروطه المادية.



