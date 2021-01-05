لسد العجز.. مد ساعات العمل بمصنع تعبئة إسطوانات الأكسجين في كفر الشيخ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بمصنع تعبئة إسطوانات الأكسجين بالمدينة الصناعية بمركز ومدينة بلطيم، والذى يعمل بكامل طاقته الإنتاجية والاستيعابية لسد الحاجة لمواجهة فيروس كورونا، مكلفًا ببذل المزيد من العمل ومد ساعات عمل إضافية، وخصوصًا فى الفترة الراهنة، وتذليل كافة العقابات أمام خط الإنتاج لتوفير كافة الاحتياجات.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلي أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا علي تقديم كافة أوجة الدعم لتوفير إحتياجات المستشفيات، وحفاظًا على أرواح المرضي، وذلك يأتي في إطار دعم محافظة كفرالشيخ المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصًا علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة بضرورة رفع درجه الوعى والالتزام بالاجراءات الاحترازية لتخطى هذة الجائحة.

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