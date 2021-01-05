حضور جماهيري لمؤازرة الأهلي أمام سونيديب

شهد ملعب الأهلي والسلام، حضور العشرات من جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.





وتواجدت الجماهير، في المقصورة والأولى شمال، لمتابعة اللقاء الذي يقام في الوقت الحالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.





ويتقدم الأهلي بهدف في شباك بطل النيجر، عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بعد تمريرة ساقطة ذكية من وسط الملعب عن طريق وليد سليمان إلى داخل منطقة الجزاء تمكن طاهر محمد طاهر من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ثم سددها بسهولة في الشباك.





ويستضيف الأهلي نظيره سونيديب حاليًا على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.





وكان الأهلي حقق فوزًا خارج الديار على سونيديب بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج، ليضع قدمًا في دور المجموعات.