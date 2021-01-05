برفقة هؤلاء النجوم.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات فيلم "قشر البندق"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأستعادت رانيا ذكريات فيلم "قشر البندق" ، ونشرت رانيا صورة لها برفقة والداها الراحل محمود ياسين والفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي ونور الشريف وعلقت قائله:"يوم افتتاح فيلم قشر البندق كنت صغيره اوي مش مدركه قيمه وقوفي وسط النجوم كبار مثل النجم الراحل نور الشريف وابي الغالي النجم محمود ياسين رحمهما الله والنجمه نبيله عبيد والنجمه ناديه الجندي لما واحد بيقي صغير مش بيقي مقدر قيمه الصوره ولا قيمه لحظه وقوفك مع عمالقه الفن في يوم افتتاح فيلم لسه بتتقدم فيه والان انا فخوره اووي بالصوره بقول يا بختي كم كنت محظوظه اوي لحد ما تحسدت".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

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