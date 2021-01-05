بنى سويف يجهز أسلحته لمواجهة الفيوم



وخاض الفريق تدريباته بملعب النادى ببنى سويف تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى وجهازه المعاون .



وشهد تدريب الفريق حرص المدير الفنى لبنى سويف على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب إجراء تقسيمات فنية مصغرة .



ويغيب عن صفوف الفريق كريم اشرف مهاجم الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به بمباراة قنا الأخيرة .



واقترب الثنائى محمد اشرف وخالد الشيخ من المشاركة ودخول قائمة المباراة عقب تعافيهم من الإصابة .



وحرص باهر الزعيري امين الصندوق وأحمد سيف وإيمان ابو عوف اعضاء مجلس الادارة على حضور المران ومساندة الفريق .



ويحتل بنى سويف المركز الثامن برصيد 10 نقاط ، فيما يحتل الفيوم المركز الرابع برصيد 14 نقطة .

يواصل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف استعداداته اليومية لمواجهة نظيره الفيوم بمنافسات الاسبوع الثامن بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .