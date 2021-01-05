بنى سويف يجهز أسلحته لمواجهة الفيوم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يواصل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف استعداداته اليومية لمواجهة نظيره الفيوم بمنافسات الاسبوع الثامن بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وخاض الفريق تدريباته بملعب النادى ببنى سويف تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى وجهازه المعاون .

وشهد تدريب الفريق حرص المدير الفنى لبنى سويف على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب إجراء تقسيمات فنية مصغرة .

ويغيب عن صفوف الفريق كريم اشرف مهاجم الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به بمباراة قنا الأخيرة .

واقترب الثنائى محمد اشرف وخالد الشيخ من المشاركة ودخول قائمة المباراة عقب تعافيهم من الإصابة .

وحرص باهر الزعيري امين الصندوق وأحمد سيف وإيمان ابو عوف اعضاء مجلس الادارة على حضور المران ومساندة الفريق .

ويحتل بنى سويف المركز الثامن برصيد 10 نقاط ، فيما يحتل الفيوم المركز الرابع برصيد 14 نقطة .

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