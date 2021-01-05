خبيرة تغذية: 44 مرضًا مصاحبًا للسمنة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الطبيب في الغالب ما يكون صاحب مصطلحات عميقة، ولكن مريض السمنة لا يحتاج هذه المصطلحات العلمية، ويريد فقط تلخيص مشكلته ووصف له العلاج المناسب، معقبة: "خاطبوا الناس على قدر عقولهم".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن التخلص من زيادة الوزن في البداية أمر سهل، لأن الدهون تكون أحادية، ولكن السمنة التي تترك لفترة طويلة من الصعب خفضها، لأنها السمنة تتحول إلى دهون ثلاثية.

ولفتت إلى أن السمنة تؤدي إلى الكثير من الأمراض سواء وجود خلايا دهنية على القلب أو ا لكلى، معقبة:" السمنة مرض، ومصاحب له 44 مرضًا".

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