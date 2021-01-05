أجهزة الأمن تكشف ملابسات ترويع المواطنين بـ"كلب" في إمبابة

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو لشخص يقوم بترويع المواطنين بواسطة كلب بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.







رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك لشخص يقوم بترويع المواطنين بإستخدام كلب.





وبجمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الشخص المعنىدي بالفيديو وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال الجيزة، وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، مصاب بسحجات بالساعد واليد والقدم، بأنه حال تواجده بموقف سيارات كائن بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين عامل كارته، مقيم بدائرة القسم.







وتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها الشخص المعني بالفيديو، لمناصرة عامل الكارته ممسكًا كلب وتعدى عليه محدثًا إصابته المشار إليها، حيث أمكن ضبط عامل الكارتة، وإتخاذ الإجراءات القانونية قبله وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.







هذا وقد أمكن ضبط المعني بالفيديو وبحوزته الكلب المستخدم في الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البلطجة والتعدى على النفس وترويع المواطنين.