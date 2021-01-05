عاجل - طاهر يقص شريط أهدافه ويضع الأهلي في المقدمة أمام سونيديب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمد الصو
نجح طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وضع فريقه بالمقدمة أمام سونيديب بطل النيجر، في دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز طاهر الهدف الأول في شباك بطل النيجر، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ليصعب المباراة على الفريق الضيف حيث بات يحتاج لإحراز ثلاث أهداف لتعويض الهزيمة أملًا في الصعود.

وجاء الهدف بعد تمريرة ساقطة ذكية من وسط الملعب عن طريق وليد سليمان إلى داخل منطقة الجزاء تمكن طاهر محمد طاهر من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ثم سددها بسهولة في الشباك.

ويستضيف الأهلي نظيره سونيديب حاليًا على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي حقق فوزًا خارج الديار على سونيديب بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج، ليضع قدمًا في دور المجموعات.

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