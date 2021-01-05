خبيرة تغذية: المرأة تفقد القدرة على حرق 500 سعرة حرارية مع وصولها لـ 40 عامًا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن العظام هي الأكثر تضررًا من زيادة الوزن، معقبة: "مش معقولة العظام اللي ربنا خلقها تشيل 60 كيلو، تشيل 100 كيلو وتعمل بنفس الأريحية". 

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن السيدات مع تقدم العمر تفقد القدرة على حرق الدهون، متابعة: "السيدة من عمر الـ30 لـ 40عامًا تفقد القدرة على حرق 500 سعرة حرارية، يعني بتفقد كل عام القدرة على حرق 50 سعرة حرارية". 

ولفتت إلى أن المكملات الغذائية المرخصة من وزارة الصحة مهمة بالتزامن مع خفض الوزن، حتى نحافظ على نضارة البشرة، وعدم تساقط الشعر، مشيرة إلى أنها تقوم بوصف العديد من الفيتامينات حتى لا يتعرض مريض السمنة للأنيما أثناء خفض وزنه.

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