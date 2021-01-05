محمد لطفي يشارك جمهوره بفيديو من كواليس فيلم "المصارع"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص الفنان محمد لطفي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشارك محمد لطفي منذ قليل فيديو له من كواليس فيلم المصارع ، وذلك عبر حسابه بإنستجرام وكتب :من كواليس فيلم المصارع ، تجربة جميلة مع المخرج الرائع محمد حارب إن شاء الله هيعجبكم.

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم "حملة فرعو" المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.


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