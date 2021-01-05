خبير استثماري يكشف عن خسائر الاقتصادي العالمي من أزمة كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت على العالم كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي جراء أزمة كورونا تتراوح من 6 إلى 9 تريليونات دولار خلال العام المنصرم.

وأشار الدكتور إبراهيم مصطفى، إلى أن مصر حققت معدل نمو قدره 3.9 % خلال 2020 في ظل أزمة كورونا، في حين كان النمو الاقتصادي في بعض الدول سالبا، حيث إن عجلة الإنتاج لم تتوقف في مصر خلال كورونا.

وأضاف الخبير الاقتصادي والاستثماري، أن تعامل مصر مع أزمة كورونا حظى بإشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى وأخيرا بلومبيرج، مؤكدا أن مصر باتت على أولويات الخريطة الاستثمارية للمستثمرين العرب وأصبحت وجهتهم الفترة المقبلة.

واختتم الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، أن الإخوان فصيل فاشل ويستغل الإعلام المأجور لإطلاق الشائعات ضد مصر، مؤكدا أن كل المصريين كانوا واثقين في قدرات بلدهم على إدارة أزمة كورونا.

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