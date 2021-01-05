البنك الدولي: 4% نمو متوقع للاقتصاد العالمي في 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 بالمائة في عام 2021، لكنه حذر من مخاطر سلبية كبيرة.

وأظهر التقرير نصف السنوي للبنك الدولي الصادرة، اليوم الثلاثاء، انه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي من 4.2 بالمائة في 2021، مع تزايد إصابات كورونا.

وأوضح التقرير أن الانهيار في النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا كان أقل حدة بقليل مما كان متوقعا في السابق، لكن التعافي أكثر هدوءً ولا يزال عرضة لمخاطر سلبية كبيرة.

وقال البنك: "التوقعات على المدى القريب لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، وسيناريو الجانب السلبي الذي تستمر فيه الإصابات في الارتفاع ويتأخر طرح اللقاح يمكن أن يحد من التوسع العالمي إلى 1.6 بالمائة في عام 2021 بعد انكماشه 4.3 بالمائة في العام الماضي".

لكن توقع البنك الدولي أنه مع النجاح في مكافحة الوباء وعملية التطعيم الأسرع، يمكن أن يتسارع النمو العالمي إلى ما يقرب من 5 بالمائة.

ومن المتوقع أن يكون للوباء آثار سلبية طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم التباطؤ الذي كان متوقعًا بالفعل قبل بدء تفشي المرض، وفقًا للبنك الدولي.

وذكر البنك أن الانكماشات غير القوية في الاقتصادات المتقدمة والانتعاش الأكثر قوة في الصين ساعدا على تجنب انهيار أكبر في الناتج العالمي الإجمالي، لكن الاضطرابات كانت أكثر حدة في معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية الأخرى.

من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية -بما في ذلك الصين- بنسبة 5 بالمائة في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 2.6 بالنائة في عام 2020.

وقال البنك إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني 7.9 بالمائة هذا العام بعد أن نما بنسبة 2 بالمائة في 2020.

في حين، يتوقع البنك الدولي أن تنمو الاقتصادات المتقدمة 3.3 بالمائة في 2021 بعد انكماش 5.4 بالمائة في العام الماضي.

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