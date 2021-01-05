تعرف على منظومة متابعة حالات العزل المنزلى لمصابى كورونا

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جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية، من أجل احتواء جائحة كورونا، وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، سواء فى المستشفيات، أو فى المنازل، لحالات الإصابة البسيطة، التى تقرر عزلها منزليا.



ويحظى الملف الصحى فى الوقت الحالى، باهتمام رئاسى، لأهميته، فى ظل الظروف التى يمر بها العالم، بسبب تفشى جائحة كورونا، فى موجتها الثانية، التى جاءت تباعا للموجة الأولى، التى ظهرت فى الصين، خلال شهر مارس الماضى، ثم سرعان ما انتقلت إلى جميع الدول.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تحت شعار "100 مليون صحة"، حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن منظومة متابعة حالات العزل المنزلى لمصابى كورونا:



- تهدف منظومة متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى تحسين متابعة حالات العزل المنزلى بشكل دقيق.



- كما تهدف المنظومة إلى التوجيه المبكر للحالات التى قد تعانى من أى تدهور وذلك لسرعة تلقى الرعاية الطبية.



- تعتمد المنظومة على توزيع جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال أصبع اليد على حالات العزل المنزلى المسجلة بقاعدة بيانات منظومة وزارة الصحة.



- متابعة الأعراض وقراءة نسبة الأكسجين بشكل دورى للتأكد من استقرار الحالات المعزولة منزليا وعدم حدوث مضاعفات.



- تحويل الحالات التى تعانى من نقص مستوى الأكسجين بالدم لأقرب مستشفى للتقييم والمتابعة.



- متابعة حالات العزل المنزلى عبر المكالمات التليفونية، بشكل دورى.



- يمكن استخدام تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة للتسجيل فى المنظومة.







جهود مواجهة فيروس كورونا



واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهود مواجهة فيروس كورونا، وآليات تطبيق منظومة متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين، فضلا عن موقف توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة.



وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى الموقف الوبائى الحالى فى المحافظات المختلفة، إذ إن نسبة الإصابات الأعلى تتركز فى محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا.



واستعرضت وزيرة الصحة والسكان جهود حوكمة منظومة إمداد الأكسجين والغاز المُسال بالمستشفيات، حيث شهدت الفترة الماضية التعاقد مع الشركات المنتجة للأكسجين المسال لتوريد إنتاجها بالكامل، مضيفة أنه تمت مراجعة شبكات الغازات بالمستشفيات، وزيادة السعة التخزينية للأكسجين، كما تم تشكيل غرفة لإدارة إمداد الأكسجين مركزيا، لمتابعة المخزون اليومى بالمديريات والمستشفيات بالمحافظات، والقيام بتتبع الخزانات بالمستشفيات، فضلا عن أنه يتم أيضا إعداد منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومى لكميات الأكسجين والغاز المسال.



واستعرضت وزيرة الصحة والسكان أيضا أعداد حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين للحالات المصابة بواقع 61 ألفا، و50 حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187 ألفا، و768 حقيبة للمخالطين من الكبار، فيما سجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين76 ألفا، و39 حقيبة أدوية.



وعرضت وزيرة الصحة جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، حيث أشارت إلى الاتفاقيتين الموقعة مع "جافى" ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات "ساينو فارم" و"فايزر" و"ساينوفاك" و"استرازينيكا".



وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف المراكز المخصصة لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 34 مركزا لهذا الغرض، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع، وحتى فى الإجازات الرسمية.



وأوضحت الوزيرة أن الأولوية فى الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحى، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.







إحصائيات كورونا فى مصر



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الإثنين، عن خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 114 ألفا، و601 حالة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه تم تسجيل 1277 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 58 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 143 ألفا، و464 حالة، من ضمنهم 114 ألفا، و601 حالة تم شفاؤها، و7863 حالة وفاة.