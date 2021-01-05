نتائج الجولة الثانية للقسم الرابع بقنا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انتهت قبل قليل منافسات الجولة الثانية بدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، والمشاركةبه 5 فرق وهي مركز شباب نجع حمادي، مركز شباب عمال قنا، نادي سكر قوص، نادي الشاطئ بسفاجا، مركز شباب ابوتشت.

وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن فوز مركز شباب نجع حمادي علي نظيره فريق مركز شباب عمال قنا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب نادي طوبيا.

وفي المباراة الثانية نجح فريق نادي سكر قوص في تحقيق الفوز علي نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب سكر قوص.

وجاء ترتيب المجموعة عقب انتهاء مواجهات الجولة الثانية كما يلي:

1_ سكر قوص 6 نقاط
2_شباب نجع حمادي 3 نقاط
3_ شباب ابو تشت3 نقاط
4_عمال قنا بدون نقاط
5_الشاطئ بدون نقاط

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