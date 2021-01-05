لا أنظر للمرآة منذ عامين بسبب مظهري.. أبرز تصريحات حورية فرغلي عن أزمتها الصحية

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تصدرت الفنانة حورية فرغلي التريند بمواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا بشأن تصريحاتها الأخيرة عن أزمتها الصحية.



وكشفت "حورية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" تفاصيل معاناته بسبب تخلي زملائها في الوسط الفني عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.



ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز تصريحات حورية فرغلي عن أزمتها الصحية.



* منذ أربع سنوات لا أشعر بطعم الأكل ولا أشم بسبب مشكلة أنقي.



* عندما حاولت تعديل شكل أنفي ، الدكاترة بوظولي مناخيري.



* لا أريد أن يراني جمهوري بسكلي حاليا‘



* منذ ثلاث سنوات لا يصلني اي دعوات لمهرجانات أو مناسبات فنية.



* تليفوني مبقاش يرن لا يتواصل معي أحد في أي مناسبة



* لبلبة ورانيا محمود ياسين وحدهما من يتواصلان معي.



* الوسط الفني ابتعد عني بسبب أزمة أنفي.



* زي ما يكون الوسط الفني مش عاوزني ، مش عايزني قولولي وهبعد.



*لا أنظر للمراة منذ عامين لأني أشعر بالحزن من مظهري