بعد رحيل والده..مروان حامد يطلب هذا الأمر من محبيه

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وجه المخرج مروان حامد رسالة شكر لكل من سانده بعد رحيل والده السيناريست وحيد حامد، وطلب من محبيه الدعاء له عند مشاهدتهم لأي عمل يحبونه له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مروان حامد منشورًا قال فيه :"البقاء والدوام لله وحده، شكرًا لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم، شكرًا لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شكراً لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها".



وتابع مروان حامد قائلاً :"والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير، وقد كان، اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة هي مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي".



وأضاف قائلاً :" عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته، كل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة".



واختتم مروان حامد كلامه قائلاً :"أشكركم شكرًا جزيلاً، وياريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه، تدعوله بالرحمة والمغفرة".



والجدير بالذكر أن وحيد حامد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد يوم 1 يوليو عام 1944 في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأ كتابة الأعمال الدرامية في أواخر الستينيات، بدايته الحقيقية كانت عام 78 مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا معه، وكونها شراكة سينمائية طويلة، كما أنه قام بكتابة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.